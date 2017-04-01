كشفت الهيئة العامة للسياحة مؤخراً، عن إقامة 41 مهرجاناً وفعالية سياحية بمختلف مناطق المملكة، خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تستمر على مدار الأسبوع الجاري.
وتتنوع الفعاليات والمهرجانات التي أعلنتها الهيئة، بين تراثية، وسياحية، ورياضية، وثقافية، وشعبية، وترفيهية.
وفيما يلي نستعرض هذه الفعاليات من خلال المنشور على موقع السياحة السعودية.وفق “أخبار 24”.
الرياض:
• بطولة الرياض لكرة القدم التفاعلية فيفا 17 – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• ماراثون في مدينة الرياض – 2 أبريل.
• مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل – 19 مارس إلى 15 أبريل.
• فعاليات القرية التراثية – 30 مارس إلى 1 أبريل.
• مهرجان ربيع الرياض – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• مهرجان معية الخبراء الثاني – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• مهرجان ربيع الحكير – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• شوف الرياض – (6-8) أبريل.
مكة المكرمة
• مهرجان الروحاء السياحي – 30 مارس إلى 3 أبريل.
• مهرجان الحجاز- 29 مارس إلى 7 أبريل.
• مهرجان ربيع مكة للتسوق والترفيه – 9 مارس إلى 22 أبريل.
• مهرجان أرض الثلج – 30 مارس إلى 2 أبريل.
جدة
• مهرجان جدة التاريخي (أتاريك) – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• بطولة فيفا السعودية – 31 مارس إلى 17 يونيو.
• بطولة الدراجات النارية – (6- 8) أبريل.
• عرض الألوجنستس – 30 مارس إلى 1 أبريل.
• مهرجان جدة للمأكولات – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• معرض الحجر والسطح السعودي 2017 – (4- 6) أبريل.
• المعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي – (4-6) أبريل.
• مهرجان المواهب الصغيرة – 30 مارس 4 أبريل.
الشرقية
• مهرجان كلنا الخفجي – 30 مارس إلى 9 أبريل.
• مهرجان تراث الشعوب في الجبيل – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري الخامس في الدمام – من 30 مارس إلى 7 أبريل.
• مهرجان العلوم والتقنية بسايتك في الخبر – (5-1) أبريل.
• معرض هناء وعافية 2 في الخبر – 30 مارس إلى 1 أبريل.
مهرجان الشرقية للمأكولات في الخبر – 30 مارس إلى 4 أبريل.
• مهرجان هواكم شرقي مع سبيستون في الخبر – 30 مارس إلى 7 أبريل.
• يلا نأكشن في الخبر – (3 – 5) أبريل.
• مهرجان الأحساء المبدعة للفنون والحرف اليدوية – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• مهرجان سوق الطيبين – (4 – 30) أبريل.
المدينة المنورة:
· المدينة كوميدي كلوب – 7 أبريل.
• مهرجان الأسر المنتجة – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• فعالية (كتاب مكة المكرمة، المدينة المنورة) – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• المهرجان الإنشادي – 30 مارس إلى 5 أبريل.
• مهرجان طيبة 38 – من (6-27) أبريل.
• مهرجان المرأة والطفل – 30 مارس إلى 8 أبريل.
القصيم:
• مهرجان سوق المجلس في المذنب التراثية – 30 مارس إلى 8 أبريل.
• مهرجان الكليجا التاسع في بريدة
29 مارس إلى 8 أبريل
• مهرجان المسوكف الشعبي في عنيزة
30 مارس إلى 8 أبريل
• كرنفال العائلة في عنيزة
8-4 أبريل
الطائف:
مهرجان الورد الـ13 بالطائف – 28 مارس إلى 12 أبريل.
تبوك:
• مهرجان خيل وهيل – 30 مارس إلى 9 أبريل.
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