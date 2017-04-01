أعرب المصري محمود عبدالمنعم كهربا صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن سعادته بالتواجد في صفوف العميد.
و قال كهربا في تصريحاته لبرنامج أكشن يا دوري :”لا أحس بالغربة منذ وصولي لمدينة جدة و الناس هنا جيدين بالتعامل معي وتعرضنا لمعاناة منذ بداية الموسم في الاتحاد و نحمد الله على فوزنا بكأس ولي العهد”.
و تابع :”منذ أول يوم لي و أنا أحس بأنني من أبناء نادي الاتحاد و الأهم أن يؤدي اللاعب دوره بكمال ؛ مضيفاً لم احصل على مرتبي منذ ثلاث شهور و لكنني مقدر للإدارة صدقها معي و لن أتذمر لها و سأقدم كل شيء في الملعب”.
و تابع :”جمهور الاتحاد داعم كبير لنا و يجب أن نقدم شيء لهم لنرد هذا الدعم و هذا ما تحدثنا به قبل النهائي ومن يملك الروح سيكسب و عندما حضرت الروح للاتحاد فاز بالنهائي كأس ولي العهد”.
و أكمل :”المباراة الأكبر في السعودية هي الاتحاد مع الاهلي و هذا الديربي هو الأكثر تنافسية و الإدارة الاتحادية صادقة و يكفينا هذا و اشكر اللاعبين على صبرهم و تحملهم لظروف كثيرة”.
و أتم :”سلمان الفرج و ياسر الشهراني نواف العابد يستحقون الاحتراف خارجياً و الهلال يعجبني”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج