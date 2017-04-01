أكد مهاجم النصر اللاعب مارين توماسوف جاهزيته وجميع زملائه لمباراة الهلال وقال “طوال الفترة الماضية كانت التدريبات متنوعة، والمدرب رسم النهج التكتيكي الذي سيلعب به المباراة وكلنا عزيمة لتحقيق هدفنا وهو التأهل لدور الاربعة”.
وعن فترة التوقف قال “إيجابية أو سلبية ذلك يتضح بعد المباراة نحن عملنا وتدربنا وجهزنا أنفسنا وسنؤدي أفضل ما لدينا في هذه المباراة التي لا مجال فيها للتعويض فهي خروج مغلوب”.
وعن جاهزيته للمباراة بعد تعافيه من الاصابة قال “أنا جاهز وانتظر المباراة بكل حماس مثل بقية زملائي اللاعبين”.
وعن تجديد عقده مع النصر قال “هذا شأن خاص بإدارة النادي انا سأبذل كل ما استطيع لخدمة النادي حتى آخر ثانية في الموسم، كما أنني سعيد باللعب للنصر وسعيد بما وجدته من جماهيره وأنا جئت من اجل أن أساهم مع زملائي في تحقيق إنتصارات الفريق وإسعاد هذه الجماهير الوفية”.وفق “أخبار 24”.
وأختتم توماسوف حديثه بتأكيده على أنه حريص على إستثمار الفرص التي تتاح له وأنه يسعى في التمارين لمعالجة أي جوانب قصور، مطالباً جماهير النصر بالوقوف معهم في ما تبقى من مباريات الموسم وقال “هدفنا اسعادكم فكونوا معنا”.
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