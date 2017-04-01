علمت مصادر أنه تم تحديد يوم 19 مايو القادم موعداً لنهائي كأس الملك في مدينة جدة وإسدال الستار على الموسم الرياضي الحالي.
ويتنافس على بطولة كأس الملك في موسمها الحالي 7 فرق هي الهلال والنصر والأهلي ونادي وج والفيصلي والعدالة وتأهل التعاون إلى نصف النهائي بعد إقصائه للاتفاق.
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي على حساب النصرفي جدة بهدفين مقابل هدف وفق ” عين اليوم”.
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