وجه خالد العقيل ، مدير استاد الملك فهد الدولي، رسالة هامة لجماهير قطبي الرياض الهلال والنصر بخصوص مباراة الغد المرتقبة بين العالمي والزعيم بالديربي الشهير ضمن دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
قال خالد العقيل في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” سيتم فتح بوابات استاد الملك عند الساعة 4 عصراً استعداداً لمواجهة النصر والهلال بالديربي ضمن ربع نهائي الكأس، والبوابات المخصصة لجمهور النصر من البوابة 1 الى بوابة 22، ومن البوابة 23 الى 43 ستكون مخصصة لجمهور الهلال”.
أضاف : ” تذاكر مواجهة النصر والهلال المرتقبة ستكون متوفرة عبر منافذ البيع في الاستاد ،وكل شيء سيكون متوفرا لدى الجماهير بإذن الله “.
أتم خالد العقيل ،بقوله : ” يوجد مضخات لسحب المياه من أرضية ملعب استاد الملك فهد في حالة هطول الأمطار الغزيرة اوتوماتيكياً وأثناء سريان المباراة “.وفق “أخبار 24”.
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