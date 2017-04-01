أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن تعليق جميع رحلات قطار “سار” المقررة اليوم السبت بين الرياض والمجمعة والقصيم، وذلك لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيزة على امتداد خط السكك الحديدية.
وقال الحساب الرسمي لقطار “سار” عبر “تويتر”: “نظراً للتقلبات الجوية وغزارة الأمطار تم تعليق رحلات اليوم السبت وتستأنف الرحلات غداً الأحد”.
وأكد أنه سيتم استرجاع كامل قيمة التذكرة من خلال مكاتب الحجز في محطات سار.
يشار إلى أن أولى رحلات قطار “سار” انطلقت في أواخر الشهر الماضي بين الرياض والقصيم، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخط القطار، الذي سيربط في مرحلته النهائية بين الرياض ومحافظة القريات في أقصى شمال المملكة.وفق “أخبار 24”.
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