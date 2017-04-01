اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الخميس قواعد حفظ وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، تسمح لشركات التأمين المعتمدة بإنشاء سجل لحفظ وتبادل المعلومات التأمينية السلبية للسائقين وأصحاب المركبات.
ويهدف السجل التأميني، وفقاً لـ”عكاظ”، للحد من الاحتيال في التأمين، ورفع قدرة شركات التأمين على تحليل المخاطر في مجال تأمين السيارات، وذلك عبر تبادل المعلومات التأمينية للمركبات.
ويحتوي سجل حفظ وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات المعلومات التأمينية السلبية للسائق عند تقديمه طلب جديد للتأمين على مركبته، اسم السائق ورقم هويته وسجله التجاري، ومطالباته التأمينية وسجله التأميني الساري.
كما يحتوي السجل على حالة مطالبات المؤمن المنتهية، وتلك التي تحت المعالجة، والمرفوضة وأسباب الرفض، وقرارات المحكمة المختصة حولها، والمخالفات المرورية الحاصل عليها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة.
يذكر أن سجل تبادل وحفظ المعلومات التأمينية للمركبات، تم اعتماده بعد أن ألزمت “ساما” شركات التأمين بتحفيز السائقين أصحاب السجلات الخالية من المطالبات، بتقديم خصم على قيمة التأمين.
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