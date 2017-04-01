وجهت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر كلمة إلى المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن أحمد عسيري، وذلك عقب محاولة ثلاثة أشخاص الاعتداء عليه بلندن.
وقالت الشاعر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “إنستغرام”: “حبيت أقول للواء ركن أحمد عسيري، ترى كنت وما زلت فوق هام السحب إنت وديرتك المملكة العربية السعودية فخر وعز لكل العرب، استهدفوك لأنك مَن هز الأرض تحتهم وأعلن عاصفة الحزم”.
وأضافت: “هذا الاعتداء مؤشر على علامات الهزيمة والإحباط، وأن المعتديين لا يمثلان شعب البحرين، شعب البحرين كله يفتخر فيك وفي المملكة العربية السعودية، وبتظلون تاج على راس إيران شاءت أم أبت، وهذا الذي أعلن عن عاصفة الحزم سيعلن عن هزيمتكم قريباً”.
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