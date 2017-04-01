كشف تقرير إحصائي صادر من الهيئة العامة للأحصاء، أن 711 أسرة سعودية تمتلك أكثر من 10 سيارات لكل منها، وتأتي المنطقة الشرقية في المقدمة بـ410 أسر، تليها الرياض بـ301 أسرة.
ويشير التقرير الصادر في 2016، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك سيارة واحدة على الأقل تصل إلى 92% من إجمالي الأسر السعودية، بينما تصل نسبة الأسر التي تمتلك 3 سيارات فأكثر إلى 17%.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أصدرت في أواخر فبراير 2014 تعميماً، تمنع بوجبه امتلاك المواطن لأكثر من 5 مركبات للنقل الخاص “ونيت، دباب، قلاب” وما شاكلها، واستثني من المنع المواطنين الذين لديهم مؤسسات تجارية.
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