(إنا لله وإنا إليه راجعون)
تتقدم إدارة التعليم بمحافظة الخرج بأحر التعازي وصادق المواساة للمشرف بتقنية المعلومات الأستاذ محمد الحماد
في وفاة ” والده “والصلاة عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع نعجان سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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والد الأستاذ محمد الحماد فى ذمة الله
والد الأستاذ محمد الحماد فى ذمة الله
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
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