أكد مسؤول في مشروع التوسعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة اكتمال 90% من أعمال الرواق التاريخي المطل على صحن المطاف.
وأوضح المسؤول أن الـ10% المتبقية تختص بالبناء من الزاويتين الجنوبية والشرقية المحاذيتين للمسعى.
وأشار إلى أن أعمال بناء الرواق ترتبط ببعض الخدمات الرئيسة بالمسجد الحرام، كمبنى مكبرية المؤذنين المطلة على المطاف من جهته الجنوبية.
وأبان وفقاً لصحيفة “مكة” أن الأعمال المتبقية بالرواق تتمثل في: تثبيت أنظمة الصوتيات، والكهرباء، والتكييف، ومنظومة الاتصالات.
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