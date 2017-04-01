تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمُعمر داوم على الجلوس والصلاة بالحرم المكي منذ قرابة 100 عام، مُتحدياً كل الظروف العمرية والصحية، كاشفاً عن حرصه على الطواف حول الكعبة 21 مرة يومياً رغم فقدانه بصره.
وقال الرجل المُسن الذي يبلغ من العمر نحو 127 عاماً، إنه يجلس بالحرم منذ عهد الملك عبدالعزيز وتحديداً منذ 100 عام ولا يفارقه سوى للخروج إلى منزله الذي يبعد عن الحرم نحو 7 كيلومترات فقط، لافتاً إلى أنه كان يداوم بالحرم 24 ساعة بشكلٍ مُستمر، لكن الأمر تغير بعد إصابته بالعمى فبات يطوف يومياً 21 شوطاً حول الكعبة ويرجع بعدها لمنزله عقب صلاة العشاء.
من جهتهم أبدى متناقلو الفيديو إعجابهم بالمُسن وإخلاصه في العبادة ومثابرته عليها طوال تلك السنوات رغم سنه وظروفه الصحية، داعين الله أن يتقبل أعماله وأن يجعله من المقبولين.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج