أفتى الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، بجواز عمل المرأة في مهنة “مأذون أنكحة”، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي، في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل في تلك المهنة، وفقاً لـ “عكاظ”.
ويشترط للحصول على رخصة “مأذون أنكحة” أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف.
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