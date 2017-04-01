كشفت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة التركية أن عدد السعوديين الذين خضعوا لزراعة الشعر في تركيا خلال العام الماضي، بلغ نحو 30 ألف شخص، في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الجاري نحو 2000 شخص، مرجعة ذلك إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالمملكة.
من جهته، أكد مسؤول في إحدى عيادات زراعة الشعر في إسطنبول، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن عيادة واحدة في هذه المدينة أجرت في فبراير الماضي 600 جراحة، مبيناً أن أسعار جراحة زراعة الشعر في تركيا تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف ريال سعودي، بينما تصل في المملكة إلى 22 ألف ريال.
بدوره، أشار المختص بزراعة الشعر الدكتور بسام جباعي إلى أن عدد مراكز زراعة الشعر في مدينة الرياض لا يتجاوز 5 مراكز، في حين تضم تركيا ما يزيد على 300 مركز.
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