عثر الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي في محافظة الأحساء على “لمبة” إضاءة في أحشاء مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عاماً.
ولجأ المقيم إلى طوارئ المستشفى، وفقاً لصحيفة “سبق”، وهو في حالة إعياء وغثيان، يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.
وقرر الأطباء تحويله إلى غرفة العمليات فوراً، ليتفاجأوا أثناء العملية الجراحية بوجود “لمبة” إضاءة متوسطة الحجم بالقرب من القولون؛ حيث أفاد المريض أنه ابتلعها حينما كان يبلغ من العمر 10 سنوات.
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