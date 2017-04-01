نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في علاج عدة حالات حول للأطفال والكبار بدون جراحة، عن طريق حقن العضلات المصابة بمادة البوتوكس، وعودة العينين إلى وضعهما الطبيعي بعد الحقن.
ونفذ الفريق الطبي، حسبما أوردت صحيفة “سبق”، عملياته بنجاح في الأسابيع الماضية، وتمكن عبرها من تحسين النظر والرؤية ثلاثية الأبعاد للأطفال المصابين بالحول.
وأوضح الفريق الطبي أن عمليات تصحيح الحول الجراحية تتم من خلال وضع العضلات بتقصيرها أو تغيير مكانها، غير أن تصحيح الحول بالحقن يتم في دقائق معدودة وبدون تغيير وضع أو شكل عضلات العين.
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