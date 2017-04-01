رصد تقرير مصور غرفة “المكبرية” من الداخل والتي جُهزت خصيصاً بالمسجد الحرام لرفع الأذان للصلوات الخمس وترديد التكبيرات وراء الإمام أثناء الصلاة، لافتاً إلى وجود 15 مؤذناً معنيين بتلك الغرفة ويقومون برفع الأذان والترديد في صلوات التراويح والجنائز.
وبيّن التقرير وفقاً لـ”سبق”، أن الغرفة بها نظام صوتي خاص مزود بأحدث التقنيات الحديثة لظهور صوت المؤذن والمردد لأرجاء المسجد الحرام بصورة قوية وواضحة، موضحاً أن الغرفة يكون لها وضعية خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضح أنه خلال شهر رمضان يتم تعيين 3 مؤذنين لصلاة التراويح يقسمون حسب عدد التسليمات، فيتولى أحدهم أذان المغرب و4 تسليمات، فيما يقوم الثاني بالأذان لصلاة العشاء و3 تسليمات من التراويح، وأما الثالث فيقوم بالترديد في صلاة الشفع والوتر إضافة إلى الثلاثة تسليمات الأخيرة من التراويح.
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