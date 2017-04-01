زاد حسن معاذ مدافع الشباب والمنتخب السعودي الشكوك حوله حين غاب تدريبات فريقه الشباب بعد فراغه من المشاركة مع الأخضر الذي خاض لقائين رسميين أمام تايلند والعراق ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
ومع انتشار أكثر من صورة له مع لاعبي الأهلي، ومغادرة اللاعب إلى مدينة دبي الإماراتية في وقت تتواصل فيه تدريبات فريقه، فإن الرهان بدأ يرتفع على انتقال المدافع في حال اتفاق الطرفين على كافة بنود العقد خلال الأسابيع المقبلة.
ومع رواج أنباء محلية عن اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الأهلي بداية من الموسم الرياضي المقبل، وهو الذي سيدخل الفترة الحرة مطلع شهر أبريل، ما يجيز له الانتقال إلى أي نادي.
بيد أن مسؤولاَ أهلاوياً أكد لـ”عين اليوم” عن عدم صحة تلك الأنباء وتركيز الإدارة على المنافسات الحالية هذا الموسم.
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