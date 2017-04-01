قرر حكم مباراة الفيصلي والعدالة بربع نهائي كأس الملك إلغاء هذه المواجهة.
ويتقابل الفريقان ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك وتقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.
العدالة تقدم في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي قرر الحكم أن يوقفها بسبب الأمطار الغزيرة.
وبعدها قرر الحكم إلغاء المباراة بسبب الأمطار الغزيرة.
ونشر اتحاد الكرة عبر تغريدة :”بناء على قرار الحكم بإيقاف مباراة الفيصلي والعدالة بسبب الأحوال الجوية، لذا قررت ادارة المسابقات استكمال المباراة غداً السبت الساعة ٧:٢٠م.”
وأضاف اتحاد الكرة: “وسيتم استكمال المباراة من الدقيقة التي توقفت عندها المباراة وبنفس النتيجة المسجلة عند إيقاف المباراة والتي كانت 1-0 لفريق العدالة.”وفق “أخبار 24”.
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