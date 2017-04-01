أعلنت شركة الرياض العالمية للأغذية صاحبة حق الامتياز لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية عن توقيع 3 لاعبين من برنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم في موسمه الثاني مع نادي النصر الرياضي.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم على هامش هذه المناسبة بحضور سمو الأمير ماجد بن فهد آل سعود، المدير العام لشؤون الموظفين بشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز)، والسيد مبارك الشراري – اداري الفئات السنية في نادي النصر والسيد فهد الرديعان – اداري البراعم في نادي النصر، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.
يهدف برنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم إلى اكتشاف المواهب الكروية السعودية لفئتي البراعم والناشئين والعمل على تطويرها والإرتقاء بها من خلال وضعها ضمن إطار احترافي وتحت مظلة الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولتحقيق هدف البرنامج عن طريق تقييم أداء ومستوى اللاعبين لاختيار ذوي الكفاءة والموهبة الكروية الأفضل للمشاركة والانتقال الى مرحلة المباريات ونهايةً الى مرحلة الأكاديمية.
من جانبه، علق سمو الأمير ماجد قائلاً “إن هذا البرنامج هو أحد البرامج الإجتماعية التي نقدمها لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ونحن سعداء بنتائج البرنامج في نسخته الأولى التي شهدت توقيع لاعبين في اندية مختلفة في الرياض والمنطقة الشرقية، وتعزيز هذه النتائج في موسمه الثاني من البرنامج والتي تشهد حصاد أولى نجاحاته المتمثلة بتوقيع اللاعبين عيسى بخيت، وليد علي، وطلال المطيري اليوم مع نادي النصر الرياضي – والذي يعتبر من أكبر الأندية السعودية، وهذا يزيد من سعادتنا في ماكدونالدز السعودية أن يُخرج برنامجنا لاعبين مميزين عن طريق دعمهم لبدء رحلتهم الكروية. نود أن نشكر كل من ساندنا في تحقيق هذه النتائج، ونخص الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم على دعمهم المتواصل والإشراف الفني.”وفق “النادى”.
وختم سموه “نسعى ونتمنى أن ينال المزيد من اللاعبين فرص مع أندية المملكة العربية السعودية كبداية لمشوارهم الكروي وتطوير مهاراتهم أكثر ليصبحوا نجوم المستقبل وبإذن الله يمثلوا المملكة العربية السعودية اقليمياً وعالمياً خير تمثيل.”
ومن ناحيته علّق السيد مبارك الشراري – اداري الفئات السنية في نادي النصر خلال حفل التوقيع بقوله :” نحن في نادي النصر سعيدين بمساهمة القطاع الخاص للبرامج الكروية، وبالتحديد برامج استكشاف المواهب كبرنامج ماكدونالدز لمواهب كرة القدم والذي يقلص المسافات ما بين المواهب والأندية. نحن اليوم نضم الموهوبين عيسى ووليد وطلال لأسرة نادي النصر ونتمنى لهم التوفيق دائماً وسنسعى جاهدين على العمل معهم لتطوير موهبتهم الكروية وتجهيزهم للعب كرة القدم على المستوى المحترف. ولا أنسى أن أشيد بالمناهج والبيئة الاحترافية التي سخرتها ماكدونالدز لهؤلاء الموهوبين”
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج