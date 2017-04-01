في أول تعليق للرئيس اللبناني ميشال عون على حادثة تعثره وسقوطه على الأرض لحظة دخوله القاعة الرئيسية بالقمة العربية في البحر الميت بالأردن، أكد أن الواقعة بسيطة وليس لها تأثير جسدي أو معنوي عليه.
وقال عون: “أشكر كل اللبنانيين على العاطفة التي غمروني فيها بسبب الحادثة”، لافتاً إلى أن رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ضخموا من “الحادثة”، على حد تعبيره.
وكشف عون عن تلقيه رسائل من عدة دول عربية بعد الحادثة تحرص على الاطمئنان على حالته الصحية ومدى تأثره بحادثة الوقوع، موجها شكره للجميع.
يشار إلى أن الرئيس ميشال عون كان قد تعثر وسقط على الأرض منكبا على وجهه لحظة دخوله القاعة لالتقاط صورة تذكارية مع الزعماء، بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو.
وفق “أخبار 24”.
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