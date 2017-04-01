قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنها ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاه مجموعة “سامبا” المالية، بعد تعثر تقديمها للخدمات المصرفية لعملائها، إثر الخلل الذي تعرضت له أنظمتها التقنية، نافية في الوقت نفسه وجود أي اختراق لأنظمتها.
وأوضحت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم (الجمعة) أنها لم تجد أي اختراق إلكتروني لأنظمة المجموعة، وأن الخلل ينحصر في أنظمتها التقنية.
وأضافت المؤسسة أنها وجهت مجموعة “سامبا” باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني بسرعة، كما وجهتها بإعادة تقديم جميع الخدمات المصرفية لعملائها بالشكل المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “سامبا” المالية أعلنت أول أمس (الأربعاء) عن تعرض أنظمتها لخلل تقني أدى لتوقف بعض الخدمات المصرفية عن عملائها، ونفت أن تكون أنظمتها الداخلية قد تأثرت بهذا الخلل، أو أن يكون سببه تعرضها للاختراق أو لهجمات إلكترونية.وفق “أخبار 24”.
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