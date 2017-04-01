كرّمت بلدية محافظة العويقيلة (١٣٠ كلم شرق مدينة عرعر) مواطناً دأب على إعداد وجبة الإفطار وتقديمها لعمال النظافة في الحي الذي يقع فيه منزله.
وفي التفاصيل، دأب المواطن بادي المزيريب على تقديم وجبة الإفطار والمشروبات الباردة لعمال النظافة في الحي الذي يقطن فيه، صباح كل يوم.
وبادر العمال بإبلاغ مسؤول البلدية بما يقوم به المزيريب من إكرامهم كل صباح، ما دفع رئيس البلدية محمد هلان الورده إلى زيارة المواطن في منزله للمبادرة بتكريمه تقديراً لما يقوم به من أعمال خيّرة.وفق “أخبار 24”.
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