عزى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في وفاة المعلمة بسمة البركين، التي توفيت أثناء إحدى الحصص المدرسية أمام الطالبات قبل أيام بالمدرسة الثانوية الـ688 للبنات بحي السامر بجدة، فيما شكره مغردون وطالبوه بالنظر في تصريحات زوجها حول وضع الفقيدة الوظيفي.
وكتب العيسى على حسابه بـ “تويتر”: “رحم الله فقيدة العلم والتعليم المعلمة بسمة البركين التي انتقلت إلى رحمة الله وهي تؤدي واجبها في مدرستها، عزاؤنا لأسرتها وكافة منسوبي التعليم”.
وشكر المغردون لوزير التعليم تعزيته واهتمامه، إلا أن بعضهم أشار له إلى أن يطلع على تصريح زوجها قبل أيام، الذي أوضح أن زوجته كانت معلمة لغة إنجليزية ضمن معلمات بند 105، الذين لم تُحتسب لهم 3 سنوات من الخدمة.وفق “أخبار24”.
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