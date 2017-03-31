أظهرت لقطات مصورة كيفية تعامل مستشار وزير الدفاع اللواء أحمد عسيري، والسفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير ﷴ بن نواف، مع المتظاهرين الذين حاولوا مهاجمتهما يوم أمس (الخميس) في العاصمة البريطانية لندن.
ورصدت اللقطات لحظة خروج اللواء عسيري والأمير ﷴ بن نواف من مقر انعقاد الندوة التي نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في ظل تواجد المتظاهرين، الذين شرعوا في مهاجمتهما والتلفظ عليهما.
واكتفى اللواء عسيري والأمير ﷴ بن نواف بالتبسم، مع محافظتهما على هدوئهما حتى وصولهما للمركبات الرسمية المخصصة لنقلهما، وسط حراسة خاصة من الشرطة البريطانية.
وفق “أخبار 24”.
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