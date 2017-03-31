وجّه الادعاء العام عدداً من التهم لثلاثة مواطنين شكلوا خلية إرهابية بهدف زعزعة الأمن في محافظة القطيف، واستهداف وقتل عناصر الأمن، وتنفيذ عمليات إجرامية وتخريبية لإثارة الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع، وطالب بالحكم عليهم بالقتل.
وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي للمحكمة الجزائية بالرياض في جلستها يوم أمس الخميس، توجيه تهم للمتهم الأول بالمشاركة مع آخرين في تكوين الخلية، والتحريض على المشاركة في تجمعات ومسيرات لتحقيق أهداف التنظيم السري، واستعمال القنابل الحارقة “المولوتوف”، وكميات كبيرة من الأسلحة والمتاجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وشملت التهم الموجهة للمتهم الثاني الاشتراك في تكوين الخلية الإرهابية، وحيازة مسدسين حصل عليهما من المتهم الأول بقصد الإخلال بالأمن، إضافة لحيازة القنابل الحارقة، والمشاركة في إلقائها على السيارات الأمنية، ما أدى إلى إشعال النار في بعضها، كما اتُهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
فيما وجّه الادعاء للمتهم الثالث تهم الاتجار في الأسلحة والذخائر، وتوزيعها على مثيري الشغب بالقطيف، والتستر والتواطؤ مع عدد من الأشخاص المتورطين في استهداف رجال الأمن وتنفيذ الأعمال التخريبية، وتعريض حياة المواطنين والأبرياء للخطر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج