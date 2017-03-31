أوضحت المصادر، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاطبت علي الزبيدي لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، لإلزامه بسداد مبلغ 1.2 مليون ريال لوكيله السابق أحمد المزيني، نظير عمولة انتقاله من الاتفاق إلى الأهلي مطلع الموسم الماضي، وذلك خلال أسبوع من تسلم الإشعار، وفي حال عدم التزامه سيتم إيقافه عن مزاولة كرة القدم إلى حين الإيفاء بالمبلغ المطلوب وتحرير المخالصة، حيث يعد هذا التوجه جديدا ويطبق للمرة الأولى، بعد أن كانت الالتزامات المالية يقابلها اللاعبون والأندية والوسطاء بالتهميش في فترة ماضية، إلا أن الحال اختلف الآن بإجراءات مشدّدة من لجنة الانضباط، بالتنسيق مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأضافت المصادر أن المزيني طلب من “الانضباط” في الخطاب المرسل، حسم المبلغ من مرتباته لدى النادي الأهلي لتجنب إيقافه عن لعب كرة القدم.وفق “الإقتصادية”.
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