ظهر المحترف المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم خط الوسط الاتحادي وهدافه الأول في إحدى مناسبات الزواج في مدينة جدة وهو يرتدي الزي السعودي (الثوب والشماغ) برفقة زملاؤه في الفريقالمدافع أحمد عسيري والمحترف الكويتي فهد الأنصاري .
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير الرياضيه عامة والاتحادية بشكل خاص صورة النجم المصري التي أثارت الاعجاب وهو يتزين بالثوب السعودي والشماغ في منظر يجسد تكيف اللاعبين العرب وسرعة انسجامهم مع العادات والتقاليد السعودية .
بينما علق كهربا على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) وهو يرتدي الزي السعودي ب “أنا مش عارفني أنا توهت مني” .
وفق “أخبار 24”.
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