أدرجت محكمة التنفيذ في جدة آليا رئيسا سابقا عضو شرف معروفا في ناد رياضي جماهيري في المنطقة الغربية على قائمة تنفيذ حكم صدر ضده في دعوى شيك دون رصيد لم تحدد قيمته.
وقالت مصادر إن محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قرارا قضائيا يتضمن إبلاغ رئيس النادي بسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأوضحت أنه في حال امتناعه أو مماطلته أو تهربه من التنفيذ ستطبق عليه العقوبات الصادرة في نظام التنفيذ، ومنها إيقاف خدماته لإلزامه بالسداد، فضلا عن منعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه والتفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وصولا إلى صدور أمر بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها، وذلك بمقدار الدين المحكوم به في حال مماطلته.
وطبقا للمعلومات التي تابعتها «عكاظ»، فإن رئيس النادي السابق (عضو شرف حالي) لا يزال يواجه دعوى قضائية أخرى مصنفة على أنها «دعوى محاسبة وكيل شرعي»، وما زالت منظورة أمام الجهة المختصة.
وسبق لرئيس النادي السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير أن مثل أمام محاكم سعودية عدة في تهم شيكات دون رصيد وقضايا رشاوى وتزوير لتطبيق حجج استحكام على أراض ومخططات في شمال وجنوب جدة.
وأظهرت صكوك دوره المؤثر والبارز في قضايا عقارية ووساطات عقارية عدة مع رجال أعمال لتطبيق أراض في قرية الغولا وعسفان وذهبان، فضلا عن قضايا رشوة لها علاقة بسيول جدة صدرت فيها أحكام سابقة بالبراءة.
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