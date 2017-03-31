أكملت إدارة الهلال اتفاقها بشكل نهائي مع لاعب الوسط سلمان الفرج لتجديد عقده اربعة اعوام مقبلة خلال الساعات المقبلة بمليونين و400 ألف سنوياً التي تمثل الحد الأعلى للاعبين المحترفين، اضافة إلى امتيازات أخرى خارج العقد.
من جهة أخرى أكملت إدارة الهلال الإجراءات المتعلّقة بطلب حكام أجانب للقاء الفريق مع الأهلي منتصف شهر أبريل المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من “دوري جميل” تماشيًا مع توجهه، بالاستفادة القصوى من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم في رفع عدد إدارة الحكام الأجانب لمباريات الفرق في الدوري.وفق “الرياض”.
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