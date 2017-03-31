كشفت مصادر عن هوية منفذي محاولة الاعتداء على المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري في لندن أمس الخميس، مبينةً أنهم بريطاني وبحرينيان.
وأفادت المصادر أن الشخص الرئيسي والذي حاول الاعتداء على اللواء عسيري، بريطاني الجنسية ويدعى “سام والتون”، حيث نشر على حسابه الشخصي في “تويتر” صوراً ومقاطع فيديو من محاولة الاعتداء.
أما المعتديان الآخران، فهما موسى عبد علي، وسيد أحمد الوادعي، وهما شابان بحرينيان مقيمان في لندن، ومعارضان للحكومة البحرينية، ونشرا كذلك تفاصيل من محاولة الاعتداء على حسابيهما في “تويتر”.
ونقلت مصادر أن المدعو سيد أحمد الوداعي نشأ على يد المعارض البحريني قاسم الهاشمي، وأن الحكومة البحرينية حكمت عليه في وقت سابق بإسقاط جنسيته، ومن ذلك الحين يعيش في لندن.
وأضافت المصادر أن محكمة بريطانية قضت بسجن الوداعي 12 عاماً بعد إدانته باغتصاب أطفال قُصّر وإيذائهم بدنياً، مشيرةً إلى أنه وعائلته مدعومون من قيادات إيرانية لإحداث أي نشاط تخريبي وزعزعة أمن البحرين والخليج.
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