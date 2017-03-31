نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس الدريس صحة وجود لحوم بشرية أو خيول ضمن وجبات الهمبرجر التي تباع في أحد المطاعم الكبرى للوجبات السريعة بالمملكة.
وأكد الدريس أن الهيئة تقوم بدورها في التفتيش بشكل مستمر وفي حال اكتشاف أي خلل تعلن عنه وتحذر منه.، وذلك بحسب صحيفة “المدينة”.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبراً حول وجود لحوم خيول ولحوم بشرية بنسب تم إثباتها في مختبرات حكومية وثبت اكتشافها ضمن الهمبرجر بعد تحليل DNA، وهو ما نفته هيئة الغذاء والدواء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج