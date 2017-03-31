بدأت المديرية العامة للجوازات التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن استخراج وثائق ثبوتية للوافدين مجهولي الهوية، الراغبين في الاستفادة من مهلة الـ90 يوماً الممنوحة ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.
وأكد مدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن الحربي وفقاً لـ”عكاظ” أن وزارة الخارجية تواصلت مع عددٍ من السفارات والقنصليات لاستخراج وثائق ثبوتية لمجهولي الهوية، مشيراً إلى توافد أعداد كبيرة من الوافدين مجهولي الهوية الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى مركز الخدمات التابع لجوازات مكة المكرمة بالشميسي.
وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد دشن قبل نحو أسبوعين حملة “وطن بلا مخالف”، بمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود مهلة تبدأ في 29 من مارس الجاري وتستمر لمدة 90 يوماً، يُسمح خلالها للمخالف بمغادرة المملكة مع إعفائه من العقوبات المترتبة على المخالفة من غرامة وتبصيم وغيرها.
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