محمد بن سريع العجمي

سعد بن سليمان الفريخ

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إلزام شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات بدءاً من الغد.. والإغلاق للشركات غير الملتزمة