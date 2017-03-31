قال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إن قرار تفعيل خصومات بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وأن الإغلاق يهدد شركات التأمين التي لا تلتزم بتقديم الخصومات.
وأوضح العيسى أن الشركات التي لا تلتزم بتفعيل الخصومات التي تتراوح بين 15-30% حسب سنوات خلو سجل المطالبات التي تتراوح بين 1 و3 سنوات، ستكون أمام خيارين إما التوقف عن العمل وإما الإغلاق من قبل مؤسسة النقد.
وأبان أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ القرار في استقرار وتوازن قطاع التأمين، مضيفاً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن النظام يشمل خصما آخر على التأمين بنوعيه الإلزامي وضد الغير كخصم “ولاء”، الذي يصل إلى 10% في حال التجديد لدى الشركة السابقة.
وكانت “ساما” قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد له مطالبات حتى 3 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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