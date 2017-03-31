قال الأمير خالد بن طلال إنه ذهب بنفسه إلى محكمة التنفيذ أمس الخميس، كمدعَى عليه دون توكيل محامٍ؛ بسبب دعوى مقامة عليه لتكفّله بموضوع لصديق عزيز عليه ليس لديه القدرة على الوفاء بموضوعه.
وأقرّ الأمير خالد أن المدعى عليه له الحق برفع هذه الدعوى عليه، مع تحفظه على عدد من الملاحظات البسيطة.
وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه حضر للمحكمة والتقى رئيس المحكمة وناظر القضية، مشدداً على أن الدعوى أخذت مجراها النظامي والقضائي الصحيح.
وأشاد بكفالة النظام القضائي للمملكة للعدل بين الجميع، وعدم التمييز أو التفريق بين أي شخص وآخر مهما كانت مكانته الاجتماعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.وفق “أخبار 24”.
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