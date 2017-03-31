سمحت وزارة الصحة للمرضى النفسيين بالتدخين داخل مستشفيات الصحة النفسية المنومين بها، وذلك وفق عدد من الشروط من بينها تحديد عدد معين من السجائر للمريض لتدخينه في اليوم.
وقالت مصادر إن الوزارة وجهت الإدارات بمستشفيات الصحة بتنظيم عملية التدخين لمن يدخنون من المرضى النفسيين، وأن يتم تحديد الكمية المسموح بها من السجائر لكل مريض في اليوم من قبل الفريق العلاجي.
وأضافت أن الوزارة وجهت بتخصيص أوقات معينة للتدخين وأن يتم ذلك تحت إشراف الممرضين، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه يجب إعطاء المريض سيجارة واحدة في كل مرة، وأن تكون الولاعة بعهدة الممرض.
وأبانت أن الوزارة شددت على مراعاة عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بالموقع المحدد للتدخين، وعدم السماح للمرضى بحمل السجائر والولاعات معهم، أو بتكديس وتجميع السجائر، وضرورة مراقبة المرضى أثناء التدخين حتى التأكد من إطفاء السجائر .
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