في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٧/١ ودع منسوبات مدرسة الأبناء أحدى المؤسسات لهذا الصرخ الشامخ والتي عرف عنها خلال سنوات عملها بنقاء السيره وطهارة السريره حيث ألقت قائدة المدرسة ا/ هدى الحربي كلمه أوضحت من خلالها مأثر و مناقب وجهود الأستاذه /نوره الوهيبي.
خلال فترة عملها في السنوات الماضية لتحقق بذلك اسمى صور العطاء والصدق والأمانة والعدل في كل شي .
وبعد ذلك تم تكريمها من قبل القائدة ومنسوبات المدرسه .
سائلين الله لها حياة سعيده وعمرا مديدا
صرح بذلك المنسقة الاعلامية بمدرسة الأبناء
ا / سمر العقيل
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