نظمت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز -ممثلة في عمادة التطوير والجودة- ورشة عمل بعنوان “التقييم المعتمد على النواتج ومصفوفات البناء والتقييم”، وتأتي هذه الورشة استكمالاً للخطة التدريبية الطموحة التي دشنتها العمادة بداية من العام الأكاديمي الحالي لتنمية وتطوير مهارات منسوبي الجامعة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة تحقيقاً لمبادرات رؤية 2030. وقد شارك في الورشة (54) أكاديميا من الشطرين (الرجال والنساء).
في بداية الورشة أوضح الدكتور عيد أبو عز، والدكتورة نجلاء مصطفى مستشارا عمادة التطوير والجودة، أن تلك الورشة تأتي ضمن البرنامج التدريبي للعمادة والمصمم لإكساب منسوبي الجامعة أهم المعارف والمهارات الأساسية ووفقاً للنظريات الحديثة في التعليم القائم على النواتج وليس القائم على المنهج أو المدخلات التعليمية من خلال إعادة هيكلة المناهج والممارسات التربوية لمساعدة الطلاب على إتقان المعارف والمهارات والقدرات بدلاً من التركيز على تغطية موضوعات المقرر الدراسي، وقام بترجمة الورشة إلى اللغة الإنجليزية الدكتور فرح رضوان. وقد استخدم المدربان أساليب متنوعة في أثناء الورشة منها التدريبات العملية، والعصف الذهني، والعروض التقديمية. وقد تميزت الورشة بالنقاش الفعال والمثمر من المشاركين، وكان محور النقاش حول الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في عملية التقييم وبناء الاختبارات وصولا إلى توصيف البرامج / المقررات وفقاً لنماذج الجديدة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقد تخلل الورش عرضًا لنماذج مختلفة من أهداف ونواتج تعليمية لبعض المقررات مما ساعد على تبادل الخبرات بين المتدربين.
وفي نهاية الورشة أكد المدربان على أنّ مثل هذه البرامج تكون مؤثرة وفاعلة بقدر حماسة المتدربين في المشاركة والتطبيق والمهارات العقلية والعملية بصفة خاصة، ولا يمكن أن تستقر وتصبح سلوكا راسخا في ممارستنا إلا إذا أعطينا أنفسنا فرصاً كثيرة للتطبيق والممارسة، لذلك وجب علينا بذل جل الجهد للإفادة والاستفادة لنسهم في بناء جيل من الطلاب قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.
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