تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج «جذا»، يومي السبت والأحد القادمين، فعاليات ترويحية وتوعوية تحت شعار «لنسعدهم»، احتفاءً منها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.
ودعت «جذا» النساء والأطفال من بنات وبنين (حتى سن السابعة للأولاد) لحضور الفعاليات التي سيستضيفها مقر مدارس المطورون العالمية الواقع في شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجوار منتزه المشتل النسائي، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدى اليومين المذكورين.
وتقام هذه الفعاليات برعاية من مجموعة العيادات المتقدمة (السنية)، وبمشاركة فريق روح الإنسانية وفريق ملاذ التطوعي والعديد من الأسر السعودية المنتجة.
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