مطلوب معلمين تربية اسلامية و حاسب للعمل فورا بمدارس اجيال الفكر الاهلية بمحافظة الخرج علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
وللمزيد من المعلومات الاتصال على هاتف رقم0541043628
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مطلوب معلم تربية اسلامية ومعلم حاسب للعمل بمدارس اجيال الفكر الاهلية
مطلوب معلم تربية اسلامية ومعلم حاسب للعمل بمدارس اجيال الفكر الاهلية
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
مطلوب معلمين تربية اسلامية و حاسب للعمل فورا بمدارس اجيال الفكر الاهلية بمحافظة الخرج علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
مطلوب معلمين تربية اسلامية و حاسب للعمل فورا بمدارس اجيال الفكر الاهلية بمحافظة الخرج علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
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