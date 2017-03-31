ضجّ العالم منذ مساء الأربعاء بأخبار هاتف “جالاكسي إس 8” الجديد من شركة “سامسونج”، ورغم مزاياه المتقدمة جدا، إلا أن مواقع تقنية وجدت فيه سلبيات وخيبات أمل تجعل آيفون 7 أفضل ـ حسب تعبيرهاـ.
تحدث موقع “CNET” المختص بأخبار التقنية، عن 3 مساوئ في “جالاكسي إس 8″، الذي سيتوفر في الأسواق اعتبارا من 21 أبريل المقبل، فيما لم تكشف “سامسونج” عن سعره بعد، حيث فيه على كاميرا رقمية بدقة 12 ميجابيكسل وهي ذات الكاميرا المستخدمة في جالاكسي إس 7 دون أي تحديث، علماً بأن هذه “الكاميرا المتواضعة ليست كافية للمنافسة مع الكاميرا المزدوجة في “آيفون 7 بلاس” مما يجعل هاتف “أبل” أفضل.
ولا تتوقع عمر بطارية أطول في “جالاكسي إس 8″، لأن “سامسونج” استخدمت بطارية أصغر بقليل أو بنفس الحجم في “جالاكسي إس 7″، مما جعل هواته مستغربين عن عدم قيام الشركة بأي تحديث على مستوى البطارية، ورغم أن الشركة قالت إن المعالج المعتمد في “جالاكسي إس 8” من طراز “سناب دراغون 835” من شركة كوالكوم لن يستهلك البطارية كما سبق، إلا أن ذلك يحتاج إلى الاختبار للتأكد من حقيقته.
وكشفت “سامسونج” عن المساعد الصوتي الشخصي “بيكسبي” في جالاكسي إس 8، لينافس “سيري” من أبل و”كورتانا” من مايكروسوفت و”أليكسا” من أمازون، بالإضافة إلى المساعد الشخصي في هاتف “جوجل بيكسل”، مبينةً أن مساعدها الشخصي يفهم الأوامر الصوتية في سياقها الصحيح، ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن موقع “CNET” قال إن اختباره للميزة أدى لنتائج مخيبة.
وقال الموقع إن المساعد الرقمي “بيكسبي” يعمل فقط مع عدد محدود من تطبيقات “سامسونج”، وليس بإمكانه العثور على المحتويات على الإنترنت، مضيفاً أن مساعد “جوجل” الرقمي بإمكانه تنفيذ مهام أكبر بكثير من التي نجح “Bixby” في إنجازها.
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