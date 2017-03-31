توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع مستوى الرصاص في الدم خلال الطفولة، يؤدي إلى تراجع معدل الذكاء لدى الأطفال، مما يؤثر سلبا على وضعهم المهني في سن البلوغ.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن أطفالا تعرضوا في السبعينيات لبخار وقود يحتوي على معدلات مرتفعة من الرصاص تراجعت معدلات الذكاء لديهم بشكل كبير.
وقام الباحثون بمتابعة أكثر من 500 طفل مولودين في نيوزيلندا بين 1972 و1976 في فترة كان الوقود المباع خلالها يحتوي على مادة الرصاص، لاسيما أن نيوزيلندا آنذاك كانت من الدول التي يحتوي وقودها على معدلات عالية من الرصاص الأعلى في العالم.
ولتقييم قدرات الأطفال الذهنية كالتحليل المنطقي والذاكرة، قام الباحثون بمراقبة الأطفال منذ الولادة حتى سن 38، كما قامت جامعة ديوك في نورث كارولاينا بسحب عينات من دم الأطفال عندما كانوا في سن الـ 11 لإجراء اختبارات على مستوى الرصاص.
وأظهرت نتائج العينات إن لدى الأشخاص الذين يحتوي الدم لديهم على أكثر من 10 ميكروجرامات من الرصاص في كل ديسيلتر من الدم في سن 38 نسبة ذكاء أدنى ب4,25 نقاط، مقارنة مع المشاركين الذين تعرضوا بدرجة أقل لمادة الرصاص خلال الطفولة.
وخلصت الدراسة إلى أن الشخص يفقد حوالى 1,5 نقطة في معدل الذكاء لكل زيادة بواقع خمسة ميكروجرامات في معدل الرصاص في الدم.وفق “تواصل”.
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