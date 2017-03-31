يعد اليوسفي من الفواكه المُهِمَّة في فصل الشتاء؛ لأنه يحتوي على فيتامين C الذي يحمينا من نزلات البرد، ولليوسفي مفعول في محاربة فيروس الإِنْفِلْوَنْزَا، وهو يحتوي على الألياف الطبيعية التي تغذي أجسامنا.
ومن المهم للجميع التعرف على فوائد اليوسفي للرجيم، وعلى حمية اليوسفي الغذائية لإنقاص الوزن، ومن هذه الفوائد ما يلي:
1 – اليوسفي فاكهة شهية ومفيدة لمن يريد إنقاص وزنه؛ وَذَلِكَ لِأنه يحتوي على فيتامين C وفيتامين A كما أنه غني بالألياف، ونقدم بالسطور التالية لكم فوائد اليوسفي للرجيم:
2 – حبة اليوسفي مفضلة أَثْنَاء محاولتك لاتباع حمية حَيْثُ إِنَّ كل 100 جرام من اليوسفي يحتوي فقط على 53 سعرة حرارية، ولكنه في الْوَقْت نَفْسه يحتوي على فيتامين C وفيتامين A، والكالسيوم والبوتاسيوم؛ مما يجعلها حبة فيتامينات لصحتك وليس مجرد حبة فاكهة.
3 – يحتوي اليوسفي على الألياف الطبيعية التي تعمل على سد الشهية والشعور بالشبع؛ مما يجعل الإنسان من تلقاء نفسه يعزف عن تناول الأطعمة الدسمة بعد تناول فاكهة اليوسفي، ويقلل من وجباته.
4 – الألياف الموجودة في اليوسفي تساعد الجسم على سرعة الامتصاص، ويعمل كمضاد للأكسدة الذي يساعد الجسم على حرق الدهون.
5 – تحسين التمثيل الغذائي؛ لذا فهو يرفع من معدلات عملية الأيض التي تساعد في تحسين حركة الجهاز الهضمي.
6 – يعمل اليوسفي على تنشيط الأمعاء، وتسهيل حركتها؛ مما يساعد على تخليص الجسم من السموم بوقت أسرع.
7 – يحافظ اليوسفي على صحة القلب، والكُلى، والأعصاب، خلال اتباع الرجيم بحال نقص الجسم من أَحَد العناصر المُهِمَّة لهذه الأمور.وفق “تواصل”.
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