دخل مواطن من منطقة القصيم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد الطبية بالرياض إثر تعرضه لنزيف في الدماغ والتهابات حادة بالرأس نتجت عن معالجته بالكي بطريقة خاطئة من قبل مُعالج شعبي بإحدى قرى محافظة النبهانية.
وأوضح أحد أقارب المريض ويُدعى محمد المانع وفقاً لـ”الوطن”، أن قريبه تعرض إلى صداع بالرأس حاول علاجه باستخدام الأدوية دون فائدة؛ ما دفعه إلى الذهاب لمُعالج شعبي لمعالجته بطريقة الكي، مبيناً أن المُعالج قام بكيه باستخدام سيخ حديد غليظ؛ ما تسبب في ارتفاع ضغط الدم وأعراض التهابات شديدة وحفر وخطوط برأسه أدت إلى نزيف بالدماغ.
وبّين المانع أن قريبه تدهورت حالته داخل مستشفى الملك سعود بعنيزة لتقوم بنقله إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض؛ لإجراء عملية جراحية لوقف النزيف ووضعه بالعناية المركزة لحين استقرار حالته، مشيراً إلى أنهم يجهزون لتقديم شكوى إلى وزارة الصحة مُرفق بها الأوراق والوثائق الخاصة بالواقعة لإيقاف المُعالج ومحاسبته.
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