تناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعي فيديو لحارس بإحدى المدارس الثانوية للبنات يستخدم خلالهما ثعباناً وعصا لتخويف الطالبات؛ لمنعهن من الخروج وإدخالهن إلى المدرسة، فيما تنوعت تعليقات المغردين بين مُنتقدين لتصرفاته وآخرين ملتمسين العُذر له.
ورصد مقطع فيديو لم يتبين مكان تصويره أو توقيته، الحارس المدرسي وهو يلوح للطالبات بثعبان لتخويفهن ومنعهن من الخروج خارج المدرسة، فيما يُظهر مقطع آخر الحارس أثناء منعه لبعض الطالبات بضرب العصا على أطراف باب المدرسة؛ لإجبارهن على العودة إلى داخل المدرسة.
ولقيت تصرفات حارس المدرسة انتقادات واسعة من قبل بعض متناقلي مقطعي الفيديو واصفين إياها بغير المقبولة؛ واصفين تعامله معهن بما يشبه “رعي الماعز والغنم” وعرض حياتهن للخطر، فيما اعتبر آخرون أن حارس المدرسة لا يقصد تخويفهن وإنما يداعبهن في تصرف أبوي للحفاظ عليهن.
وفق “أخبار 24”.
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