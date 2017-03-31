أكدت الإدارة العامة للمرور أن السرعة الموضحة على اللوحات الإرشادية الخاصة بها في شوارع ومناطق المملكة ليست السرعة الإجبارية المقررة على قائدي السيارات ولكنها الحدود القصوى لقيادتهم المركبات.
وقال المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أمس (الخميس)، ضمن حملته “القيادة ثقافة”: “تذكر دائماً أن السرعة الموضحة على اللوحات هي الحدود القصوى لقيادتك وليست السرعة الإجبارية”، داعيةً قائدي المركبات إلى مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة الخاصة بهم لمعرفة تفاصيل المخالفات الخاصة بهم.وفق “أخبار 24”.
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