في أول تعليق للواء أحمد عسيري مستشار ولي ولي العهد والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي على حادثة محاولة الاعتداء عليه في لندن، أكد أنه بخير وبصحة، نافيا تعرضه لأي أذى.
وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي: “أنا بخير وبصحة جيدة ولم أتعرض للأذى”، مؤكدا أن ما حدث “أمر بسيط وانتهى ولا شيء يدعو للقلق”.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اللواء عسيري يتجنب شخصين يحاولان الوصول إليه قبل دخوله إحدى الندوات اليوم الخميس.
وأبان المقطع اللواء عسيري وقد وصل إلى بوابة الندوة المنعقدة في لندن، فيما كان ينتظره شخصان يحاولان الوصول إليه، فتصدى لهما الأمن المرابط على البوابة الرئيسية.
يذكر أن معلقين على المقطع أشاروا إلى أن الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على اللواء عسيري تابعون لإيران ويقومون بتنفيذ أجندتها ويتحركون وفق تعليماتها.
وفق “أخبار 24”.
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