رعى مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار عصر أمس الأربعاء المباراة الختامية لبطولة كرة الطائرة للمعلمين ضمن جائزة فهد المطوع للتميز الرياضي التي أقيمت بنادي الحي بثانوية الإمام البخاري, بحضور مساعد مدير تعليم الخرج الأستاذ خالد الحربي, ورئيس قسم النشاط الأستاذ منصور السعيدان والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد الصبار.
وتوج العبدالجبار في نهاية المباراة فريق ابتدائية حسان بن ثابت بلقب البطولة ” للعام الثاني على التوالي ” بعد تغلبه على فريق ثانوية ابن النفيس, حيث انتهت المباراة بشوطين مقابل لا شيء, وشهدت المباراة مستويات فنية ومهارية عالية.
وقلد العبدالجبار والحربي حائز اللقب بالميداليات الذهبية وكأس البطولة, وقلد المركز الثاني بالميداليات الفضية, وتم تسليم جوائز أفضل لاعب حصل عليها المعلم نواف العجمي, والفريق المثالي حققه فريق ابتدائية موسى بن نصير, وتم تكريم المشاركين والمنظمين والحكام.
وقد أوضح مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار في ختام البطولة أن من آثار بصمة جائزة فهد المطوع للتميز الرياضي ما شاهدناه في ختام بطولة كرة القدم للمرحلة المتوسطة, والمستويات المميزة التي شاهدناها في نهائي بطولة كرة الطائرة للمعلمين, والمحافظة تعيش أيام جميلة تحت مظلة هذه المسابقات التي وصل صداها خارج المحافظة, و أكرر شكر فهد المطوع على هذه الجائزه ونتمنى توسعها وأن تشمل محافظات منطقه الرياض كما اشكر الزملاء المنظمين و الأنديه التي كانت داعمه و وحاضنة لهذه البطولات كما أشكر الزملاء المعلمين و الفرق المشاركه و أتمنى لهم أيام و لحظات جميلة .
من ناحيته قال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي أن الشؤون التعليمية بالنشاط الطلابي لايقتصر عملها في النشاط على الطلاب بل يمتد الى الزملاء المعلمين وهذا ما حرصنا عليه في تفغيل نوادي الحي وإكتشاف المواهب الرياضية ودعمها ، المشاركة كانت جماعية واشكر الداعم الاستاذ فهد المطوع على دعمه لهذه البطولة واشكر كل من وقف خلف هذا الانجاز وشكرا للجميع .
حضر المباراة النهائية ومراسم التتويج رئيس قسم التربية البدنية الأستاذ منصور العبيد, ومشرف أندية الأحياء الأستاذ فهد الشاهين, ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ محمد الغريبي وعدد من المشرفين و قادة المدارس وإعلاميين وجماهير من التربويين والطلاب وأولياء الأمور والهواة.
الجدير بالذكر أن مدير تعليم الخرج دشن البث المباشر الأول لقسم العلاقات والإعلام بتعليم الخرج على حساب الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وتم نقل أول بث مباشر لنهائي البطولة حيث سيكون أحد القنوات الرسمية للإدارة لبث الفعاليات والأخبار التعليمية مستقبلا.
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