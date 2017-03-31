نفّذ قسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج – بنات –مسابقة القرآن الكريم لطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على جائزة الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان ) للعام الدراسي 437/1438هـ على مستوى المحافظة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 /7/ 1438 هـ بمقر قسم التوعية الإسلامية بنات بإدارة التعليم بالخرج ، حيث فازت على مستوى المحافظة الطالبة / نورا محمد مصطفى الشامي من المدرسة الإبتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم بالخرج والمشاركة في الفرع الثالث ( المرحلة الابتدائية ) حفظ عشرة أجزاء ورشحت لتصفيات المسابقة الختامية بجدة وإدارة التعليم ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية – بتعليم الخرج بنات- تهنئ الطالبة الفائزة ووالديها وتبارك لهم هذا الفوز كما أعربت رئيسة القسم أ. زهرة الشدي عن شكرها لقائدات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على اهتمامهن بالمسابقات الهادفة والإعلان عنها ورعايتهن للطالبات كما خصت بالشكر مسئولات التوعية الإسلامية في مدارس التحفيظ على جهودهن المبذولة لإنجاح المسابقات السنوية للتوعية الإسلامية سائلةً الله التوفيق للجميع .
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تنفذ بناء على الشراكة المجتمعية بين وزارة التعليم ممثلةً في ( الإدارة العامة للتوعية الإسلامية ) والجمعية السعودية للقرآن الكريم ( تبيان ) ويشارك فيها الطلاب والطالبات . وتشهد ثلاث مراحل المرحلة الأولى : تصفيات على مستوى المدرسة والمرحلة الثانية : تصفيات على مستوى إدارة التعليم ثم المرحلة الختامية : تصفيات نهائية على الجائزة بجدة في تاريخ 26 -27 / 7 / 1438 هـ .
ويشترط للمسابقة : أن تكون المشاركة من طالبات تحفيظ القرآن الكريم في العام الذي شاركت فيه . الطالبة المشاركة في مسابقة مارس تحفيظ القرآن الكريم لا يحق لها المشاركة في مسابقة الوزارة وكذلك العكس . من شاركت في عام لا يحق لها المشاركة في عام قام – يحق للمشاركة في مسابقة التحفيظ في المرحلة الابتدائية أن تشارك في عام قادم في مسابقة الوزارة في الفرع الأول أو الثاني.
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