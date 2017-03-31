نفذت إدارة التعليم بالخرج ممثلةً بقسم الاشراف التربوي ( شعبة الرياضيات ) دورة مهارات التفكير العليا لمعلمات الصف الثالث ثانوي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 29/ 6 – 1 / 7 /1438 هـ بمركز التدريب التربوي .
حيث تطرقت الأستاذة نعيمه الحقباني إلى توضيح الهدف من البرنامج وإلى تعريف الاختبار التحصيلي واختبار القدرات . ومن ثم مناقشة المعلمات في حلول بعض مسائل مهارات التفكير العليا للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني . وفي نهاية البرنامج عبرت المعلمات عن شكرهن ومدى استمتاعهن بالبرنامج .
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